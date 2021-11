“Paragone con Platini impossibile!”, l’ex Juve asfalta Dybala

Dybala, sempre più leader della Juventus di Allegri dopo la doppietta in Champions League, nel mirino di Massimo Mauro.

L’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, nonostante i vari incontri andati in scena tra il suo procuratore Jorge Antun e la dirigenza, ancora non è arrivato. Di recente sull’argomento è intervenuto il vice presidente Pavel Nedved con l’intento di tranquillare i tifosi, promettendo buone nuove a stretto giro di posta (“siamo a un buonissimo punto”). Nel frattempo Paulo Dybala, nel momento del bisogno, si è preso la Juventus.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Massimo Mauro interviene sul confronto Dybala-Platini

Martedì, infatti, ha realizzato una doppietta in Champions League allo Zenit San Pietroburgo ed una serie di giocate che testimoniano bene quanto l’argentino voglia tornare a recitare il ruolo di protagonista nell’universo bianconero dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. La prova del 9 arriverà sabato, quando la squadra (tuttora in ritiro) affronterà la Fiorentina del grande sogno di mercato Dusan Vlahovic. Una partita molto attesa da Dybala il quale, grazie alle due reti segnate ai russi ha sorpassato Michel Platini nella classifica dei cannonieri all-time della Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Il problema della Juventus che non fa sorridere Allegri

Due giocatori di grande qualità che però, secondo Massimo Mauro, non possono essere confrontati tra loro. Il motivo lo ha spiegato nel corso di un’intervista concessa alla ‘Gazzetta della Sport’: “Paragonare Dybala a Platini è impossibile. Dybala fra qualche giorno compirà 28 anni: a quell’età Michel vinceva il primo dei tre palloni d’oro consecutivi. Per essere paragonato ai mostri sacri deve diventare il giocatore più importante nelle partite più importanti. Finora non ci è riuscito”.