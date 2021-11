“Mourinho deve ritirarsi, basta”: disastro Roma, esplode il caos

Sui social scoppia la rabbia dei tifosi dopo l’ennesimo passo falso della Roma: adesso, anche Mourinho è sotto attacco

Dopo il 6-1 dell’andata, la tifoseria della Roma attendeva una reazione importante e invece, contro il Bodo/Glimt, la formazione di Mourinho è inciampata ancora. Un 2-2 che ha fatto tanto rumore, soprattutto per come arrivato: tra le mura dell’Olimpico, i giallorossi sono stati costretti a rincorrere per ben due volte, rischiando di perdere ancora punti e ‘faccia’ contro i norvegesi.

Un pareggio che, ora, acuisce la crisi della Roma e che ne complica persino il girone di Conference League. E se contro il Milan nell’occhio del ciclone era terminato l’arbitro Fabio Maresca, stavolta è lo stesso Mourinho a cadere nel mirino dei tifosi e dei social giallorossi.

Roma are currently down 2-1 to Bodoe/Glimt , never even heard of them before. Mourinho should have retired in 2015, he’s a washed up, has been at this point, with every new job he takes , he keeps reminding us of his decline.

— #KTBFFHOdoi (@HudsonDCreator) November 4, 2021