“Delle occasioni…”: Giuntoli vuota il sacco sul mercato invernale del Napoli

Poco prima della sfida di Europa League con il Legia Varsavia il ds Giuntoli ha fatto chiarezza sul mercato invernale che attende il Napoli.

A ridosso del calcio d’inizio di Legia Varsavia–Napoli, gara valida per la 4ª giornata del gruppo C di Europa League, il direttore sportivo del club azzurro Christian Giuntoli si è sbottonato riguardo ai microfoni di Sky sulla possibile strategia in vista del mercato invernale.

Eventuali operazioni potrebbero riguardare principalmente le fasce difensive: “Aspettiamo risposte da Ghoulam, che comunque sta sempre meglio, e dobbiamo valutare con attenzione Zanoli. Per adesso crediamo di andare avanti con questa rosa, ma nel mercato ci sono sempre mille situazioni che possono venire fuori e cambiare. Vedremo se potremo cogliere alcune occasioni oppure no.”

Napoli, sarà un mercato invernale di studio?

Eventuali operazioni di mercato secondo le indiscrezioni dovrebbero riguardare difesa, centrocampo e attacco: a gennaio Koulibaly, Anguissa e Osimhen saranno infatti impegnati in Coppa d’Africa. Tuttavia Giuntoli ritiene che Spalletti disponga già di alternative adeguate.

“Sapevamo che Anguissa era forte, si è inserito benissimo. L’anno scorso non lo avevamo, però abbiamo fatto tanti punti con Demme e Fabian Ruiz. In attacco poi Mertens è indiscutibile, e Petagna già l’anno scorso ha portato punti importanti che non sarebbero arrivati senza di lui. L’importante è averli al meglio quando ci sarà la Coppa d’Africa.”

Due parole infine anche sull’impegno di Europa League, che per qualcuno il Napoli avrebbe messo troppo in secondo piano rispetto al campionato dove invece vola: “Vincere su un campo difficile e passare il turno è importante. Chi scenderà in campo avrà grandi motivazioni.”