“È una bomba, roba mai vista”: le incredibili immagini del nuovo Bernabeu

Il nuovo Bernabeu ha lasciato tutti a bocca aperta. Sono state pubblicate le immagini di quello che sarà il futuro stadio del Real Madrid.

Il calcio entra nel futuro, e come sempre i tifosi restano a bocca aperta. Si, perchè il rinnovamento dello sport verso l’intrattenimento è un percorso cominciato da diverso tempo, e che continua a nutrirsi di continui dettagli. Gli stadi rappresentano un fulcro importante di quello che sarà il calcio del futuro. Non solo quello virtuale (che spesso viene sponsorizzato, anche in Italia), ma serve lavorare proprio su quelli fisici, ancora chiamati ad accogliere tifosi e passione.

In casa Real Madrid si sta lavorando proprio in questo senso. Il nuovo Santiago Bernabeu, del quale si è tanto parlato in questi anni, comincia a prendere forma, e ci si prepara ad assistere a qualcosa di assolutamente suggestivo, clamoroso. Si, la nuova casa del Real Madrid sarà qualcosa di eccezionale, e le prime immagine che stanno emergendo in queste ore hanno lasciato tutti senza parole.

“Ecco il nuovo Bernabeu”: immagini assurde, ecco la casa del Real Madrid

Manca poco. La nuova casa del Real Madrid, almeno da programma, dovrebbe vedere la luce alla fine del 2022, quando saranno terminati i lavori di ammodernamento. Un impianto che permettere di incassare cifre attorno ai 150 milioni di euro annui. Un impianto avveniristico, che avrà nella sua essenza la possibilità di ospitare qualsiasi tipo di evento, attraverso un sistema in grado di trasformare lo stadio.

Questa mattina sono state pubblicate dallo stesso Real Madrid le immagini di quello che sarà il nuovo Santiago Bernabeu. Balza all’occhio una delle peculiarità principali: il prato retrattile, un sistema che permetterà cosi di rendere lo stadio utilizzabile per diversi tipi di eventi. Da congressi a concerti, passando per match di tennis, rugby, basket, il tutto grazie proprio alla possibilità di salvaguardare il prato, che attraverso un sistema meccanico verrà posto al di sotto della pavimentazione ogni qual volta questo sarà necessario.

Anche la cura dello stesso manto, protetto in una struttura interna profonda 30 metri, con un sistema di irrigazione, raggi ultravioletti, illuminazione a LED, camere di ventilazione e ossigenazione e alcune telecamere. Insomma, il nuovo Bernabeu si prenderà cura del suo prato, ma al tempo stesso si trasformerà in un grande luogo di incontro ed intrattenimento.