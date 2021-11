Europa funesta per le capitoline: Roma in crisi, la Lazio frena in Francia

Gara al cardiopalma tra Roma e Bodo Glimt: alla fine i giallorossi strappano un pareggio. Pareggia anche la Lazio a Marsiglia.

Serata importante per le squadre italiane: la Lazio si ferma a un pareggio in casa del Marsiglia, così come la Roma riagguanta la parità contro il Bodo Glimt all’Olimpico. Ci pensano El Shaarawy e Ibanez per tenere a galla i giallorossi, in una gara di Conference League che anche questa volta si è rivelata difficile. Per i biancocelesti, invece, ancora una volta e anche in Europa League fondamentali sono stati Felipe Anderson e Immobile.

Pareggiano la Lazio e la Roma, in Europa League e in Conference League: 2-2 per le romane

Le romane conquistano un punto nei propri gironi: la Lazio in Europa League e la Roma in Conference League. I giallorossi ci hanno provato fino all’ultimo minuto a strappare una vittoria ai norvegesi. Andati sotto per due volte di un gol, hanno riagguantato due volte il pareggio prima con El Shaarawy e poi con Ibanez. La squadra di Mourinho, però, si vista negare due calci di rigore che avrebbero potuto cambiare le sorti della gara. La Roma, così, scivola al secondo posto del Gruppo C con 7 punti.

Risultato finale di 2-2 anche per la Lazio di Maurizio Sarri. A segno sono andati Felipe Anderson e Ciro Immobile, che hanno risposto al gol di Milik arrivato su rigore. Per quest’ultimo è arrivato il 160° gol con la maglia biancoceleste. I giocatori della Capitale vengono, infine, beffati dal gol del pareggio segnato da Payet all’82’. Anche la Lazio si assesta al secondo posto del Gruppo E.