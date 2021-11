Caos Nazionale, rifiuta la convocazione e il CT lo ‘umilia’ in conferenza

Caos in Nazionale per Zaha: l’attaccante del Crystal Palace manda un messaggio al suo CT della Costa d’Avorio e spiazza tutti.

Il CT della Costa d’Avorio, Patrice Beaumelle, non perdona il comportamento di Wilfried Zaha in merito alla convocazione ‘rifiutata’ dall’attaccante del Crystal Palace. A novembre, infatti, la Nazionale dell’Africa occidentale dovrà affrontare le sfide di qualificazione ai Mondiali del 2022 contro il Monzambico e il Camerun. Il giocatore ha inviato al suo CT un messaggio che, però, il destinatario non ha preso ovviamente bene. Ecco allora quali sono state le parole di Beaumelle in conferenza stampa.

Caos Nazionale per la Costa d’Avorio: Beaumelle ‘smaschera’ Zaha in conferenza

Zaha, come riferito dallo stesso Baumelle, ha recapitato un messaggio proprio al suo CT: “Pochi giorni fa Zaha mi ha mandato un messaggio e mi ha scritto che ogni volta che viene convocato, torna in Inghilterra acciaccato“.

“Mi ha chiesto – ha continuato l’allenatore della Costa d’Avorio – di non essere convocato perché vuole pensare alla sua carriera. Io voglio soldati, guerrieri che rispondano alla convocazione anche se hanno un ginocchio rotto. Questo è un messaggio che mando forte e chiaro a ogni giocatore”.