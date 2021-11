“Sono scarsi…”: la Roma cade ancora, Mourinho diventa una furia

José Mourinho non ci sta e attacca duramente l’arbitraggio nel post-partita di Roma-Bodo/Glimt: “Sono scarsi”.

José Mourinho interviene ai microfoni di ‘Sky Sport’ e parla di quanto avvenuto all’Olimpico nella sfida di Conference League tra Roma e Bodo/Glimt. I giallorossi non sono scesi in campo a cuor leggero ma avrebbero comunque voluto scacciar via il brutto ricordo del sonoro 6-1 subito in Norvegia proprio contro di loro.

L’arbitro, però, non ha concesso due rigori alla Roma per falli di mano commessi dagli avversari. Il VAR in Conference League non è presente e l’arbitro, quindi, non può essere richiamato e ‘corretto’. Mourinho però non ci sta e diventa una ‘furia’ in conferenza.

Roma, Mourinho a ‘Sky’: “Arbitri? In Conference League sono scarsi”

José Mourinho, quindi, ha parlato così a ‘Sky Sport’ di quanto avvenuto questa sera all’Olimpico: “Risultato stretto? Penso di sì, non abbiamo fatto una grande partita, abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico. Anche in prima fase di costruzione, nel primo tempo, quando arriva palla a Darboe e Veretout era palla persa, davanti fatica fra Abraham e Zaniolo“.

Sull’arbitraggio ha ‘tuonato’: “I due rigori sono nettissimi, la gente può parlare di quel che vuoi. Ma risultato 2-2, due tiri due gol loro, tanti tiri due gol anche noi. Ma i due rigori erano netti. L’arbitro va tranquillo in Grecia, magari in Conference League sono scarsi“.