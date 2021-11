Serie A, allarme per il tecnico: “Dovrà fare fisioterapia”

Serie A, lo Spezia dovrà fare a meno di Arkadiusz Reca. Il laterale, dopo gli esami clinici, dovrà fermarsi ed iniziare un percorso fisioterapico.

Guai in vista per lo Spezia di Thiago Motta. Il club ligure, dopo le ultime tre gare in cui sono arrivate solo due sconfitte ed un pareggio, stanno vivendo un momento piuttosto complesso. Thiago Motta non trova la vittoria da quasi un mese, quando il 16 aprile la squadra vinse contro la Salernitana. Gli otto punti in classifica non fanno stare sereno il tecnico che, adesso, ha un’altra gatta da pelare.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, lo Spezia perde Reca

L’ultimo allenamento della squadra a Follo, infatti, ha portato una brutta notizia. Tramite il report della seduta di allenamento in vista della partita contro il Torino di sabato 6 novembre, la società ha annunciato lo stop di Arkadiusz Reca.

LEGGI ANCHE >>> Capello avvisa Inzaghi: “Ora sarà difficile lasciarlo fuori”

Il laterale si è sottoposto ad esami clinici che hanno evidenziato una minima lesione al retto femorale della gamba destra. Il calciatore ha subito iniziato la tabella di marcia personalizzata. Seguito passo per passo dallo staff medico e tecnico, Reca si sottoporrà sin da subito ad un percorso fisioterapico individuale per provare a ritornare in campo il prima possibile.