Conte, subito scontro sul mercato con l’Inter: tre nomi in Serie A

Il Tottenham guarda in Italia per rinforzarsi e regalare nuovi giocatori a Conte: nel mirino Singo, Bremer e Belotti del Torino.

Il primo tassello, salvo sorprese, sarà Franck Kessie con il quale è stato raggiunto l’accordo sulla base di uno stipendio da 10 milioni netti ed un ricco bonus al suo agente al momento della firma. Poi, il mirino verrà spostato su altri giocatori della Serie A. Guarda in Italia il Tottenham per rinforzarsi e regalare al nuovo allenatore Antonio Conte gli elementi necessari per rilanciare le squadra attualmente nona in Premier League.

Tottenham, nel mirino 3 giocatori del Torino

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, gli Spurs sono sulle tracce di ben 3 giocatori del Torino. Si tratta di Wilfried Singo, di Gleison Bremer ed Andrea Belotti che non rinnoverà il contratto che lo lega al Toro in scadenza a giugno. Con tutta probabilità si partirà proprio dal capitano granata, intenzionato ad andare via e mettersi alla prova in contesti più competitivi. Su di lui ci sono pure Inter, Milan e Fiorentina che lo ritiene un buon sostituto di Dusan Vlahovic.

Proprio il serbo è un altro obiettivo del Tottenham, che al tempo stesso sta seguendo pure Marcelo Brozovic non convinto del tutto di proseguire la propria carriera all’Inter (la prossima settimana avrà un summit decisivo con la dirigenza). Tante opzioni quindi per i londinesi, che dopo l’esonero di Nuno Espirito Santo e l’ingaggio di Conte vogliono aprire un nuovo ciclo.