Inter, la musica è cambiata: ufficiale un nuovo grande ‘colpo’

Inter, la notizia adesso è ufficiale. Un ‘colpo’ importante in casa nerazzurra, una notizia che i tifosi attendevano da tanto tempo.

L’Inter lavora per costruire la squadra del futuro. Dopo l’addio di Antonio Conte (approdato al Tottenham nelle ultime ore) e quello di Lukaku ed Hakimi, la squadra nerazzurra è stata affidata a Simone Inzaghi. I nerazzurri restano, ovviamente la squadra da battere ma bisognerà mettere in campo tutte le forze necessarie per tagliare nuovamente in traguardo da primi della classe.

La progettualità del club, poi, è un altro dei punti sui quali ci si aspetta grande chiarezza. Il presidente Zhang, cosi come Beppe Marotta, hanno chiarito come alla società serva far quadrare i conti per evitare di andare incontro a spiacevoli sorprese, ma ciò non toglie che l’occhio vigile resta sul mercato in entrata, ma non solo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, arriva il colpo: rinnovo importante

Non soltanto il mercato in entrata, come detto, ma anche blindare i giocatori importanti che hanno portato alla vittoria dello Scudetto. Negli scorsi giorni la notizia importante è arrivata grazie al rinnovo di Lautaro Martinez, protagonista indiscusso di questa squadra e che ancora quest’anno sta guidando l’attacco di Inzaghi.

LEGGI ANCHE >>> “Accordo con la Fiorentina!”: 80 milioni per Vlahovic, Juve spiazzata

Sono anche altri i giocatori sui quali c’è la grande attenzione del club, ed per uno di questi è arrivata la notizia del prolungamento di contratto proprio in questi minuti. L’Inter, come comunicato dallo stesso club in via ufficiale, ha rinnovato il contratto di Niccolò Barella. Una notizia importante, che ovviamente rappresenta anche un segnale per i tifosi.

Se è vero che in estate gli addii di Lukaku ed Hakimi hanno fatto storcere il naso a molti, è anche vero che la musica sembra davvero cambiata. Il club, oltre a tenere bene in considerazioni di quelli che dovranno restare dei conti in verde, sta lavorando per tenere ben salda l’ossatura della rosa di Inzaghi, confermando i giocatori punti cardine per l’allenatore.