Svolta al Barcellona, c’è l’annuncio del presidente Laporta

Laporta si sbilancia e parla dell’arrivo di Xavi Hernández alla guida del Barcellona: l’approdo sembra ormai essere sempre più vicino.

Il presidente del Barcellona, Joao Laporta, si è sbilanciato su quello che sembra ormai essere il vicinissimo arrivo di Xavi Hernández alla guida dei Blaugrana. L’ex giocatore ora potrà tornare nel suo club del cuore, ma con una nuova veste: le parole del numero 1 della società hanno preannunciato, infatti, la svolta definitiva. Nella giornata di domani, alle ore 16:15, il Barça sarà impegnato in trasferta contro il Celta Vigo. Ed stato è proprio alla vigilia del match, secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo, che Laporta si è espresso sull’imminente approdo del nuovo allenatore.

Barcellona, Laporta su Xavi: “Il suo contratto sta per scadere…”

Il presidente del Barcellona è sbarcato nella giornata di ieri a Vigo per la trasferta della propria squadra. Al termine di un colloquio organizzato dalla ‘Peña Barcelonista de Marín’, insieme ad altre rappresentati del territorio galiziano, Laporta ha perciò dichiarato: “Il contratto di Xavi sta per essere chiuso e sarà l’allenatore del Barça“.

Per l’arrivo di Xavi sulla panchina del Barcellona, quindi, sembra ormai solo questione di poche ore. L’ex giocatore aveva già da tempo fatto presente al club di Al-Sadd che il suo desiderio era quello di raggiungere il club spagnolo, dove evidentemente, da ex giocatore, ha lasciato un pezzo del proprio cuore. Ottenuto il via libera dall’ambiente qatariota a cui era legato, per Xavi non resta allora che attendere l’ufficialità sulla sua nuova esperienza al Barça.