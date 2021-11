In estate rifiutò il City, ora Guardiola ‘punge’ Ronaldo prima del Derby

È tempo di Derby in Premier League: c’è grande attesa per l’incontro tra Manchester United e Manchester City, così ha perciò parlato Guardiola.

C’è grande attesa per uno dei Derby più sentiti della Premier League. Domani, sabato 6 novembre, alle ore 13:30, si scontreranno infatti Manchester United e Manchester City. Una partita che non è mai stata vista e sentita solo come una semplice gara di calcio. Riflettori puntati senza dubbio, e ancora una volta nel corso della sua carriera, su Cristiano Ronaldo.

CR7, infatti, è stato a lungo corteggiato, nell’ultima edizione di calciomercato, proprio dal Manchester City. Pep Guardiola l’avrebbe voluto in squadra per riuscire a strappare alla concorrenza uno dei più grandi attaccanti del calcio europeo. L’entourage del portoghese era anche stato contattato e informato delle intenzioni del City ma il centravanti ha comunque scelto di tornare lì dove aveva trascorso anni importanti, proprio allo United, dove aveva già giocato dal 2003 al 2009.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Derby di Manchester, parla Guardiola: “Cristiano Ronaldo è felice allo United”

Proprio a Cristiano Ronaldo, allora, è andato il pensiero di Pep Guardiola in conferenza stampa alla vigilia del Derby di Manchester. Ecco cosa ha voluto dire su di lui l’allenatore del City: “Hanno vinto diverse partite contro di noi e faccio loro i complimenti. È lo United, cos’altro posso dire? Sono forti, con CR7 di più. Normalmente non parlo di giocatori di altri club, ma sono sicuro che Cristiano Ronaldo è felice al Manchester United, e lo United è felice con lui“.

LEGGI ANCHE >>> “Ero sempre meno felice…”, Giroud non ha dubbi sull’arrivo al Milan

Riguardo il Derby, in particolare, ha anche riferito: “Non sento molto l’atmosfera perché mi alzo la mattina e vado al centro sportivo. Non vado nei bar o nei ristoranti per sentire com’è l’atmosfera. Immagino che la gente la viva in modo speciale, ma il mio compito è preparare al meglio la partita per vincere“.