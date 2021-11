Tutte le probabili formazioni della 12^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Empoli-Genoa, poi a seguire la super sfida tra Juventus-Fiorentina. Chiuderà il 12° turno il derby tra Milan-Inter

Tutto pronto per l’inizio della 12^ giornata di Serie A. Occhi puntato sulla doppia super sfida tra Juventus-Fiorentina e Milan-Inter. Nei rossoneri possibile chance dal primo minuto per Ibrahimovic. Nella Juventus spazio per Chiesa, mentre Cuadrado potrebbe partire dalla panchina.

Probabili formazioni 12^ giornata Serie A 2021/2022

EMPOLI-GENOA

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Ghiglione, Biraschi, Vasquez, Criscito; Badelj, Rovella; Cambiaso, Pandev, Kallon; Caicedo.. Allenatore: Ballardini

SPEZIA-TORINO

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolau, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Strelec, Verde, Gyasi; Nzola. Allenatore: Thiago Motta

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Kone, Aina; Verdi, Linetty; Belotti. Allenatore: Juric

JUVENTUS-FIORENTINA

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Chiesa. Allenatore: Allegri

FIORENTINA (4-3-3): Teracciano; Odriozola, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara. Allenatore: Italiano

CAGLIARI-ATALANTA

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Zappa, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Grassi, Marin, Deiola; Pavoletti, Joao Pedro. Allenatore: Mazzarri

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Lovato, Demiral, Palomino; Maehle, Freuler, De Roon, Zappacosta; Malinovskyi, Ilicic; Zapata. Allenatore: Gasperini

VENEZIA-ROMA

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Ampadu; Aramu, Henry, Okereke. Allenatore: Zanetti

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho

SAMPDORIA-BOLOGNA

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynksi, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal, Askildsen; Gabbiadini, Quagliarella, Candreva. Allenatore: D’Aversa

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic

UDINESE-SASSUOLO

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Samir, Becao, Nuytinck; Molina, Walace, Arslan, Pereyra, Larsen; Deulofeu, Beto. All. Gotti

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M Henrique; Berardi, Raspadori, Boga; Scamacca. All. Dionisi

LAZIO-SALERNITANA

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri; Di Tacchio, Obi, Schiavone; Ribery; Djuric, Bonazzoli. Allenatore: Colantuono

NAPOLI-VERONA

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor

MILAN-INTER

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Ballo Toure; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

Infortunati Serie A 12^ giornata: ancora fuori Kean

Nella Juventus non ci sarà Kean, ancora fermo ai box per un problema muscolare. Certa anche l’assenza di De Sciglio, mentre Ramsey potrebbe tornare a disposizione. Nel Milan nessun allarme Calabria: il terzino sarà regolarmente in campo nel derby dopo la leggera botta alla testa. Da valutare anche il ritorno in campo di Osimhen: Spalletti e il Napoli incrociano le dita in vista della sfida contro il Verona.