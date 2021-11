“Lo sapevo…”, Giovanni Simeone e la ‘frecciata’ all’Argentina di Scaloni

Giovanni Simeone, nonostante quanto dimostrato in Serie A, non viene convocato dal CT dell’Argentina Scaloni: “So che a un certo punto…”

Giovanni Simeone sta vivendo in Serie A un momento straordinario. Le sue condizioni fisiche e mentali farebbero invidia a chiunque. Dopo aver rifilato un poker alla Lazio, ha anche letteralmente spinto il suo Verona (con una splendida doppietta) a ottenere la vittoria contro la Juventus. Nonostante i numeri raggiunti e le prestazioni dimostrate nell’ultimo periodo, però, il CT della Nazionale Argentina, Scaloni, non l’ha convocato per le gare utili alla qualificazione ai Mondiali del 2022.

Argentina, Simeone su Scaloni: “So che a un certo punto riceverò una telefonata”

Giovanni Simeone, dopo essere stato premiato dall’AIC come miglio giocatore della Serie A di ottobre per gli 8 gol segnati in 11 match, si è confidato ai microfoni di ‘TyC Sports’: “Mi preparo a tutto: mi preparo studiando la squadra, per giocare un Mondiale o una partita, poi se toccherà a me, mi farò trovare pronto. Non spero di essere convocato, mi preparo e lavoro giorno dopo giorno finché non arriverà l’occasione”.

Neppure questa volta, dunque, il CT dell’Argentina Scaloni ha scelto di convocarlo per le sfide che la sua Nazionale dovrà disputare contro l’Uruguay e il Brasile. Così Simeone ha affermato: “Quando vieni convocato ti avvisano già una settimana prima, i medici ti chiamano per sapere come stai. So che a un certo punto riceverò una telefonata e tornerò in nazionale. Cerco di fare bene le cose nel mio club”.