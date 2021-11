“Nasconde qualcosa…”, anche Mourinho nell’occhio del ciclone

Tiribocchi ha parlato di Mourinho dopo il pareggio della Roma con il Bodo/Glimt: “Nasconde le magagne della propria squadra”.

Simone Tiribocchi, commentatore tecnico per i microfoni di ‘DAZN’ non ci sta e ha attaccato José Mourinho. Per l’ex calciatore, infatti, il tecnico giallorosso sarebbe tornato in Serie A, e dunque in Italia, per riprendere a ‘fare la guerra’. Secondo lui, il tecnico portoghese farebbe ciò per nascondere alcune sue mancanze e alcuni suoi errori. Ha rilasciato nella serata di ieri, perciò, a ‘DAZN’ dure parole sull’allenatore della Roma.

Roma, Tiribocchi su Mourinho: “È tornato a fare la guerra, nasconde le magagne”

Ecco allora cosa ha dichiarato ieri sera Simone Tiribocchi ai microfoni di ‘DAZN’, nel post-partita di Roma-Bodo/Glimt: “Mourinho è tornato a far la guerra. È la sua specialità trovare un nemico per nascondere le magagne della propria squadra“.

Mourinho, infatti, si è palesato come una ‘furia’ alla fine della gara di ieri a causa dei rigori non concessi a suoi per falli di mano commessi da due giocatori del Bodo Glimt. Ma Tiribocchi ha commentato così “Oggi la Roma ha commesso tanti errori, al di là degli episodi. Non so quanto possa far bene alla squadra, così si crea l’abitudine di cercare un alibi. E quando attacchi tutti, corri il rischio di ritrovarti solo“.