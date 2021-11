Wanda Nara sconvolge il web: la foto fa il giro del mondo

Wanda Nara, ci risiamo. Stavolta la showgirl argentina ha pubblicato una foto che ha lasciato tutti senza parole.

Wolfgang Petersen, nell’ormai lontano 1984, girava ‘La storia infinita’, pellicola che ancora oggi fa sognare grandi e piccoli. Quello che sta accadendo in queste settimane tra Wanda Nara e Mauro Icardi rispecchia a pieno quello che fu il titolo (e soltanto quello, per inciso) che il regista tedesco diede al suo capolavoro.

Si, perchè sono ormai settimane si parla senza sosta della storia d’amore tra l’attaccante del Paris Saint Germain e la showgirl argentina. Un tira e molla senza sosta, che tiene col fiato sospeso tutti gli amanti del gossip. Wanda e Mauro si lasciano, poi tornano insieme (con tanto di post Instagram al miele) e poi ancora si lasciano.

Di mezzo, pare, un tradimento o presunto tale da parte di Mauro. Dall’Argentina hanno riportato a più riprese il nome di China Suarez, che sarebbe al centro della diatriba tra i due coniugi. E cosi – stavolta sembra definitivo – tra Wanda e Mauro sembra davvero difficile che possa tornare il sorriso. Lei ha cancellato il post Instagram di riappacificazione, lui ha scelto di chiudere il suo account sul social, ma ad oggi sembrano davvero molto lontani.

Wanda Nara e la foto che sta facendo il giro del web

Negli scorsi giorni la mossa di Wanda, quella che sembra sancire in maniera definitiva la rottura, è stata il suo ritorno a Milano. Icardi è rimasto a Parigi, stavolta, mentre la sua compagna ha fatto ritorno in Italia evidentemente per stare lontana da Mauro e tutta la difficile situazione che si è venuta a creare.

Donna indipendente, la Nara, che anche attraverso i social si sta mostrando tranquilla e spensierata, al netto di tutto. E nelle ultime ore, proprio la showgirl argentina ha postato nelle stories di Instagram una stories che sta facendo il giro del web. Inquadrato un altro uomo che al tempo rubò il suo cuore, e stavolta parliamo di Maxi Lopez.

L’ex compagno della Nara ormai da tempo intrattiene una relazione con l’attuale compagna Daniela Christiansson, e cosi la stessa Wanda (che con Maxi ha avuto ben tre figli) ha ben pensato di pubblicare una foto che ritrae Maxi, Daniela e i suoi tre figli. Una mossa che ovviamente suona strano, considerando anche il modo abbastanza spigoloso con il quale la showgirl ed il calciatore al tempo si sono lasciati. Chissà cosa ne penserà Mauro.