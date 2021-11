“Addio inevitabile”: Milan, torna l’incubo alla Donnarumma

Sembra essere ormai quasi inevitabile l’addio di Franck Kessie al Milan: il ‘Presidente’ potrebbe far rivivere l’incubo alla Donnarumma.

Franck Kessie sarà sotto contratto con il Milan almeno e sicuramente fino al 30 giugno 2022. Il club gli avrebbe offerto, in questi ultimi mesi, diverse cifre per rinnovare il contratto e restare nella Milano rossonera, spingendosi al massimo delle proprie possibilità. Le intenzioni del giocatore, però, sembrerebbero diverse.

La domanda e l’offerta non corrispondono nelle cifre e non c’è stato modo, almeno fino ad oggi, di trovare un punto d’incontro. Il rischio che corre il Milan, però, è quello di rivivere un ‘incubo alla Donnarumma‘. La possibilità di perdere il ‘Presidente’ a parametro zero sembra essere sempre di più una cruda realtà.

Milan, Kessie e l’addio che ora sembra essere inevitabile

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’addio di Franck Kessie al Milan sembra essere davvero inevitabile. Sembra, perciò, ormai quasi impossibile scongiurare la partenza dell’ivoriano che si starebbe già preparando ad affrontare una nuova sfida. Decisione questa che ricorda molto quanto avvenuto solo pochi mesi fa con Donnarumma e che non rende particolarmente felici i tifosi rossoneri.

La distanza tra le parti sembra essere definitivamente incolmabile. Il giocatore chiede di più di quanto il club possa offrirgli e trovare un accordo ormai sarebbe diventato troppo complicato. Il centrocampo del Milan, però, perderebbe così un’importante pedina.