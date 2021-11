Alle 15 spazio al primo anticipo di questo sabato di Serie A, il secondo del weekend. Scendono in campo lo Spezia ed il Torino.

Tre punti che valgono oro, soprattutto in questo momento della stagione dove ogni vittoria può avere un significato importante. Cosi Spezia e Torino si affrontano a viso aperto, per portarsi avanti in classifica e cercare di lasciarsi alle spalle strascichi e polemiche. In particolare la squadra di Thiago Motta ha necessariamente bisogno di portare a casa risultato, per non restare impantanata nelle parti basse della calssifica.

Dall’altra parte c’è il Torino, che arriva dall’importante vittoria conquistata contro la Sampdoria, arrivata a suo tempo dopo la sconfitta contro il Milan. Un cammino, quello dei granata, che ha bisogno di trovare equilibrio e stabilità, e proprio da questa partita passa anche il processo di crescita dei ragazzi di Juric.

Spezia-Torino, le formazioni ufficiali