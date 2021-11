Follia Barcellona: dal vantaggio di tre gol al finale surreale

Incredibile quanto successo al Barcellona contro il Celta. In vantaggio di tre gol arriva la rimonta beffarda. Ed anche tre infortuni.

Una giornata semplicemente da dimenticare per il Barcellona nella trasferta contro il Celta. Se fuori dal campo i tifosi catalani possono almeno gioire per l’arrivo sulla panchina blaugrana dei Xavi, in campo continua inesorabile il momento no.

Questo pomeriggio infatti a Vigo, nel match di Liga contro il Celta si è consumato un vero e proprio psicodramma. Il Barcellona disputa un ottimo primo tempo e si porta sul 3-0. Prima Ansu Fati, poi Busquets e infine Depay. Alla mezzora sembra già non esserci storia in quello che ha tutta l’aria di un match già scritto dopo nemmeno un tempo di gioco.

Ed invece ecco che si consuma la follia blaugrana. La squadra del tecnico ad interim Sergi Barjuan rientra dagli spogliatoi totalmente cambiata. In peggio! Il Celta infatti dopo solo 5′ dalla ripresa del gioco fa 1-3 con il solito Aspas. Il Barcellona si disunisce anche mentalmente e subisce prima il gol di Nolito e poi, in pieno recupero, il 3-3 nuovamente di Aspas.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Barcellona, piove sul bagnato: altri tre infortunati

Le brutte notizie per il Barcellona non finiscono però qui. Oltre l’incredibile rimonta, arrivata praticamente con l’arbitro con il fischietto in bocca, i catalani si ritrovano al 90′ con la squadra ancor più decimata dagli infortuni.

Già a fine primo tempo, quasi come fosse un presagio di ciò che sarebbe accaduto nella ripresa, Ansu Fati si ferma per ko muscolare. Ad inizio ripresa è invece Garcia a doversi fermare, mentre, in piena rimonta Celta, ad alzare bandiera bianca è Nico Gonzales.

LEGGI ANCHE >>> Cuadrado salva la Juventus dalla crisi: beffa Fiorentina in extremis

La classifica piange, sono ben quattro le partite senza i tre punti. Ma a preoccupare di più il Barcellona è appunto l’infermeria: con i tre infortunati di oggi gli indisponibili blaugrana sono ben undici! Un brutta gatta da pelare, visto che tra i nomi out figurano anche giocatori del calibro di Aguero, Piquè e Sergi Roberto.