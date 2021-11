Caos allo United? La decisione di Pogba fa ‘scattare’ l’allarme

Pogba sembra essere sempre più lontano dal Manchester United: il PSG osserva da lontano e potrebbe approfittare della scadenza del contratto.

Il rapporto tra Paul Pogba e il Manchester United sembra essere sempre più vicino a un addio quasi certo. Oramai il centrocampista, infatti, sta alternando momenti migliori a momenti peggiori nelle prestazioni all’interno della propria squadra e la voglia di continuare insieme non sembra rientrare nelle intenzioni del francese.

Il suo contratto scadrà il 30 giugno del 2022 e ad aspettare ‘al varco’ ci sarebbe, anche questa volta, il ‘famelico’ PSG. Pogba, sicuramente, continua e continuerà ad essere il sogno proibito’ della Juventus ma il Paris Saint-Germain potrebbe, anche in questo caso, presentare un’offerta per l’ingaggio irrinunciabile.

Manchester United, lontana l’intesa sul rinnovo di Pogba: il PSG monitora la situazione

Secondo quanto riferito da ‘Le10sport.com’, Pogba non avrebbe intenzioni di prolungare il proprio contratto con il Manchester United. L’offerta da parte del club, infatti, sarebbe arrivata ma il giocatore non avrebbe aperto alla possibilità di rinnovare e quindi di continuare insieme per gli anni a venire. Nonostante il ritorno in squadra di Cristiano Ronaldo che avrebbe potuto invogliarlo a non partire alla scadenza del contratto nel 2022.

In tutto ciò, però, la Juventus continua a sperare in un suo ritorno a Torino. Ma ci sarebbe anche il grande interesse del PSG, che effettivamente starebbe monitorando la situazione. L’occasione di portare in rosa il centrocampista a parametro zero, per poi offrirgli un contratto da cifre presumibilmente molto elevate, non sarebbe un’ipotesi poi del tutto infondata visto come il club francese ha agito nel corso della sessione estiva di calciomercato.