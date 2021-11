“È lui l’acquisto sbagliato…”, Manchester si divide su Cristiano Ronaldo

Alla vigilia del Derby di Manchester tra United e City, i Red Devils si dividono su Cristiano Ronaldo: l’attacco all’ex Juventus

Tornato a ‘casa’ al termine di un’estate travagliata, l’impatto di Cristiano Ronaldo sul Manchester United è stato innegabilmente significativo. Nove gol e un assist in dodici presenze sinora, sono numeri da vero extraterrestre, ma che non sembrano bastare ai suoi Red Devils per spiccare il volo. E dopo le tante aspettative di inizio stagione, l’ambiente sta iniziando a collassare intorno alla formazione di Solskjaer.

Al centro della critica, però, non c’è solo il tecnico danese. Tra addetti ai lavori, ex giocatori e tifosi, sono in molti a colpevolizzare l’ultimo mercato del Manchester United. L’arrivo di Ronaldo è stato soltanto la ciliegina sulla torta, di una sessione che ha visto arrivare ad Old Trafford fuoriclasse come Sancho e Varane, e non solo.

“È Ronaldo l’acquisto sbagliato!”, arriva la ‘bordata’ dell’ex Liverpool

Reo di non aver portato alcun equilibrio ai Red Devils, l’ultimo mercato di Solskjaer è stato messo sotto giudizio dall’universo Premier League: “Vogliono troppi protagonisti, quando sarebbe stato meglio avere calciatori capaci di completare la squadra”, bacchetta l’ex Liverpool, John Barnes, che ai media locali ha spiegato: “A Sancho era stato detto che sarebbe stato il futuro del club. Adesso è un calciatore di secondo piano, dopo l’arrivo di Ronaldo. L’acquisto dell’ex Dortmund non è stato un errore, quello di Ronaldo sì”.

E ancora: “Non c’è equilibrio allo United. Sancho è stato acquistato per 80 milioni di euro, dovrebbe essere uno dei giocatori di riferimento in attacco. E invece, sta lì relegato in panchina. Mi dispiace davvero tanto per lui, così come per Rashford e Greenwood. La verità è che Ronaldo e Bruno Fernandes sono troppo dominanti”.