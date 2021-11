“Non dobbiamo parlare”: Cuadrado svela il segreto della Juventus

Cuadrado è stato il match winner della gara tra Juventus e Fiorentina di oggi. Il colombiano è stato intervistato da DAZN nel post gara.

Dopo le due sconfitte in campionato contro Sassuolo e Verona, la Juventus ha battuto la Fiorentina 1-0 grazie al gol segnato da Cuadrado nei minuti di recupero. I bianconeri hanno sofferto contro la squadra di Italiano, ma hanno sfruttato al meglio la superiorità numerica causata dall’espulsione di Milenkovic nella ripresa.

Cuadrado ha commentato la gara contro la Fiorentina ai microfoni di ‘DAZN’: “Sono felice della prestazione della squadra, anche da chi è subentrato nel corso della gara. Abbiamo dimostrato di essere da Juventus, ma dobbiamo crescere ancora. La Fiorentina è una grande squadra, che ha un ottimo palleggio”.

Juventus, Cuadrado: “Primi posti? Non dobbiamo parlare, ma solo lavorare”

Il colombiano poi ha parlato della distanza dai primi posti: “Noi vogliamo esserci, ma dobbiamo solo lavorare e non parlare. Siamo felici per questo successo. Dobbiamo continuare così. Siamo sia una squadra che una famiglia, dobbiamo lottare per i compagni fino alla fine”.

La Juventus con questa vittoria ha raggiunto la Fiorentina in classifica e si è portata, in attesa di Cagliari-Roma di questa sera e di Venezia-Roma di domani, ad un punto dalla zona Champions League. I bianconeri dopo la sosta sfideranno in una settimana la Lazio, il Chelsea e l’Atalanta di Gasperini.