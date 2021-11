Cagliari-Atalanta sta per iniziare. Fischio di inizio alle ore 20:45 all’Unipol Domus di Cagliari. Arbitra il signor Piccinini.

Tutto pronto per il fischio di inizio di Cagliari-Atalanta, match della dodicesima giornata di Serie A 2021/2022. All’Unipol Domus, la squadra di Walter Mazzarri ospita la formazione di Gian Piero Gasperini. Alle ore 20:45, i sardi cercheranno di vender cara la palle. L’obiettivo della formazione di casa è quello di agguantare punti preziosissimi vista la pessima situazione di classifica. La Dea, invece, reduce dal pareggio in Champions League contro il Manchester United, è quarta in classifica a quota 19 punti. Ad abritrare il match sarà il signor Piccinini della sezione di Forlì.

Cagliari-Atalanta, le formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Zappa, Godin, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Deiola, Marin, Strootman, Nandez; Joao Pedro. Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Aresti, Radunovic, Altare, Obert, Grassi, Oliva, Farias, Pavoletti, Pereiro.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Zapata. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Muriel, Pezzella, Djimsiti, Pessina, Scalvini, Miranchuck, Lovato, Ilicic, Piccoli.