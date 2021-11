Donnarumma, arriva un’altra beffa: Pochettino lo aveva avvisato

Il PSG giocherà questa sera contro il Bordeaux. Pochettino ha scelto di far giocare da primo minuto Navas e non Donnarumma.

Dopo aver pareggiato in Champions League 2-2 contro il Lipsia in settimana, il PSG giocherà questa sera contro il Bordeaux. Se in campionato occupano il primo posto, nella massima competizione europea i parigini sono secondi dietro al Manchesteri City di Guardiola.

La squadra di Pochettino comanda saldamente la Ligue 1, dove ha sette punti di vantaggio, ed una partita in meno, sul Lens secondo. Il PSG deve fare fronte agli infortuni di Verratti e Messi, ma è ancora l’alternanza tra Donnarumma e Navas tra i pali a far discutere. L’ex Milan aveva giocato dal primo minuti gli ultimi due match contro Lille e il Lipsia.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, continua l’alternanza tra Donnarumma e Navas

Donnarumma in queste due gare è stato autore anche di ottime prestazioni, dove ha parato anche un rigore al suo ex compagno rossonero André Silva durante la sfida contro il Lipsia. Pochettino aveva commentato così in settimana il dualismo tra i suoi due portieri: “Sono entrambi di prim’ordine e credo che sia buona decisione condividere la porta”.

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma e Icardi insieme: il PSG li ‘spia’, il video

Detto fatto e Navas giocherà titolare questa sera la gara contro il Bordeaux. Donnarumma dovrà convivere, considerando le parole di Pochettino, con questa situazione fino al termine della stagione. Il portiere italiano, nonostante le gare non disputate in questo scorcio di stagione, si è sempre mostrato sicuro della sua scelta di lasciare il Milan per volare in Francia.