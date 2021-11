“Ci abbiamo provato per due anni”: Buffon, retroscena in diretta tv

Gasperini, durante l’intervista a Sky Sport nel post gara di Cagliari-Atalanta, ha parlato anche di Ronaldo e Buffon.

Dopo il pareggio contro il Manchester United in Champions League, l’Atalanta questa sera ha vinto 1-2 contro il Cagliari grazie alle reti di Pasalic e Zapata. I nerazzurri hanno rafforzato la quarta posizione in classifica grazie a questo successo. La squadra di Gasperini ha un po’sofferto, ma ha vinto con merito.

Il tecnico ha commentato la gara ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Potevamo soffrire un po’ di meno, considerando l’andamento della gara. Abbiamo avuto tante occasioni per chiudere la gara prima. Dobbiamo essere più concreti per soffrire di meno. Rigore tolto? Il quarto uomo mi ha detto che aveva preso la palla, ma prende un po’ tutto”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Atalanta, Gasperini: “Abbiamo provato a prendere Buffon”

Il tecnico ha poi parlato di Ronaldo: “Che ho detto dopo Atalanta-Manchester a Ronaldo? Gli ho detto che era colpa sua del pareggio dello United, ma in tono bonario. E’ chiaro che avere un giocatore come lui, nell’attacco dell’Atalanta, che è stato il migliore per due anni, mi avrebbe fatto un sacco piacere.

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma, il PSG prende gol e i tifosi insorgono: “Con lui…”

Gasperini ha svelato un aneddoto su Buffon: “Gigi vicino all’Atalanta? Sì, lui era felicissimo di venire qui. Per due anni consecutivi ci abbiamo provato a portarlo qui. Io all’estero ad allenare? Delle volte ci penso, sarei più ricco ma preferisco restare in Italia. Vivo bene in Italia, a Bergamo“.