Donnarumma, il PSG prende gol e i tifosi insorgono: “Con lui…”

Donnarumma finisce in panchina contro il Bordeaux e Keylor Navas subisce ben due gol. I tifosi insorgono sul web ed invocano l’ex Milan.

Il Paris Saint-Germain batte 3-2 fuori casa il Bordeaux. I parigini di Mauricio Pochettino conquistano tre punti lontano dal Parco dei Principi e consolidano il primo posto in classifica generale, staccando il Lens, secondo, di ben dieci punti. Una vittoria che, però, lascia un po’ di amaro in bocca. Se i tifosi hanno esultato per le reti di Mbappé e Neymar, in molti hanno storto il naso a causa del gol subito da Keylor Navas. A dieci minuti dal termine il Bordeaux ha segnato la rete dell’1-3 con Elis.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Bordeaux-PSG, Donnarumma in panchina: tifosi furiosi con Keylor Navas

Il gol, valevole per l’1-3 momentaneo, non è piaciuto ai tifosi. L’estremo difensore dei transalpini è stato criticato aspramente sui social network da numerosi tifosi del club francese.

LEGGI ANCHE >>> Il Cagliari sprofonda in classifica: Pasalic e Zapata fanno gioire Gasperini

“Donnarumma l’avrebbe parato”: è questo il tono di tantissimi post pubblicati su Twitter. Il caos vero e proprio è scoppiato, però, quando al minuto 92 l’ex Milan Niang ha segnato la rete del definitivo 2-3. Altro che Clean Sheet, Navas crolla nel finale e subisce ben due gol. Donnarumma, invece, resta in panchina dopo le ultime apparizioni (positive) da titolare in Ligue 1 e Champions League.

Navas pas capable de tenir un Clean Sheet. C'est ce que je raconterai à mes petits-enfants pour justifier son remplacement par Gianluigi Il Fenomeno Donnarumma — Габи 𝟏𝟒𝟎𝐆☦️🇫🇷🇨🇮 (@1plikationist) November 6, 2021