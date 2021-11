“O non sei intelligente…”: Mourinho sbotta in conferenza

Il tecnico della Roma Mourinho, durante la conferenza pre Venezia-Roma, ha risposto in maniera provocatoria alla domanda di un giornalista.

Josè Mourinho ci ha abituato a conferenze stampa spesso sopra le righe. L’attuale tecnico della Roma non si è mai nascosto dietro il paravento della correttezza dialettica. Fin dai tempi dell’Inter i giornalisti italiani hanno sempre dovuto fare i conti con le sue risposte al limite della provocazione.

Quest’oggi è toccato ad un giornalista della Roma durante la conferenza stampa della vigilia di Venezia-Roma. Alla domanda su cosa cambierebbe di quanto fatto negli ultimi sei mesi a Roma, Mourinho non solo ha evitato di rispondere alla domanda, ma ha anche “attaccato” il giornalista.

“Vieni qui a tutte le conferenze stampa e due sono le cose.” ha risposto piccato Mourinho. “O vuoi far passare l’immagine di uno non intelligente o non sei intelligente. Io voglio pensare che sei intelligente, ma ti piace passare per altro.” Detto ciò Mourinho si è alzato e ha terminato la conferenza stampa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mourinho e la fiducia ad Abraham: “Presto si sbloccherà”

Il tecnico della Roma durante la conferenza precedente aveva comunque dato alcuni spunti interessati. Innanzitutto massima fiducia ad Abraham. Per Mourinho il periodo poco felice sotto porta non è un problema insormontabile: “Ogni partita creiamo occasioni, arriverà il momento in cui Abraham si sbloccherà, per me è lo stesso giocatore che ha fatto bene e tornerà a segnare”.

LEGGI ANCHE >>> “Non ci vedo”: Juve-Fiorentina, il calciatore ha bisogno del collirio

Altri spunti interessanti riguardano il recupero di Pellegrini. Mourinho ha rivelato che il giocatore si è allenato e che quindi è a disposizione. Molto probabilmente ci sarà già contro il Venezia domani. Chi invece non sarà certamente del match è Calafiori, ancora alle prese con l’infortunio.