Milan, Maldini blinda i big: contatti avviati per un altro rinnovo

Il Milan si prepara a blindare uno dei suoi gioielli. Avviati i contatti, si va verso la chiusura dell’accordo. Spuntano le cifre.

Blindato Simon Kjaer, ora il Milan prova a fare lo stesso con Theo Hernandez. Paolo Maldini e Frederic Massara, stando a quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, hanno infatti avviato i contatti con l’entourage del terzino francese finalizzati a trovare l’accordo riguardante il nuovo stipendio da garantire al giocatore. Theo Hernandez, in particolare, guadagna 1.5 milioni ed ambisce a cifre superiori.

Milan, ecco Theo: contatti avviati per il rinnovo

Il club, dal canto suo, ne ha messi sul piatto 3.5 ed aspetta una risposta a breve da parte del giocatore. Le parti si riveleranno a breve, con Maldini che conta di chiudere la pratica entro le prossime settimane al fine di smorzare l’interesse delle tante squadre interessate a Theo Hernandez tra cui il Paris Saint Germain.

Difficile, invece, che si trovi l’accordo con Alessio Romagnoli che Mino Raiola vorrebbe portare a parametro zero alla Juventus. Chi invece partirà è Franck Kessie, che per restare in rossonero ha chiesto 10 milioni netti. Cifre troppo alte per la dirigenza, disposta ad arrivare fino ad un massimo di 6. Nei giorni scorsi si era parlato di un accordo già raggiunto con il Tottenham di Antonio Conte tuttavia, in merito, non sono arrivate conferme. L’unica certezza è che la sua esperienza al Milan sta volgendo al termine.