“Non ci credo”: la disperazione di Neymar per la morte dell’amica

Neymar esprime tutta la sua disperazione per la scomparsa di una sua amica, la cantante Marilia Mendonca morta in un incidente aereo.

La cantante brasiliana, Marilia Mendonca, ha perso la vita a soli 26 anni in una vera e propria tragedia. È, infatti, venuta a mancare a causa di un tragico incidente aereo, insieme ad altre quattro vittime. Il giocatore del Paris Saint-Germain, Neymar la conosceva e, rimasto profondamente ferito dalla sua scomparsa inaspettata, ha voluto mostrare il suo grande dispiacere sui social.

Neymar sulla morte dell’amica Mendonca: “Ho sperato fosse un incubo”

Il Brasile intero piange la scomparsa di Marilia Mendonca, famosa cantante del paese venuta a mancare insieme ad altre quattro persone in un incidente aereo. Neymar, calciatore del PSG, la conosceva molto bene e ha voluto esprimere tutto il suo dolore tramite i propri profili social. Così ha parlato su ‘Twitter’: “Mi rifiuto di crederci“.

Tramite ‘Instagram’, invece, come descrizione di un video che li ritrae mentre cantano insieme, Neymar ha scritto: “Una delle migliori sorprese che ho avuto nella mia vita. Quando mi hai cantato Happy Birthday è stato un onore per me. Hai inciso il tuo nome in Brasile e nel mondo! Sarò il tuo eterno tifoso. Giuro che mi sono addormentato chiedendo a Dio che fosse tutto un sogno e oggi mi sarei solo svegliato da un incubo. Riposa in pace”.