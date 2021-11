“Qualcosa di incredibile”: Milan, Pioli esalta il nuovo ‘colpo’

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha commentato in conferenza stampa le ultime notizie circa il nuovo stadio dei rossoneri.

La nuova casa di Inter e Milan sembra essere pronta a prendere vita. Dopo la recente rielezione di Sala quale Sindaco di Milano, l’iter per il nuovo impianto calcistico della città meneghina sembra procedere spedito. Proprio ieri infatti la giunta del Comune di Milano ha approvato la dichiarazione di pubblico interesse per il nuovo impianto di Inter e Milan.

Interpellato durante la conferenza stampa pre derby proprio su questo punto, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha esternato tutto il suo entusiasmo: “Ho visto un video di quello che sarà il nuovo Bernabeu, un qualcosa di stupendo. Incredibile, innovativo e tecnologico. Sono contento che anche qui si stia procedendo verso questa direzione. San Siro è la nostra storia, ma questo è il futuro.”

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Pioli alla vigilia: “La classifica non conta, è un derby”

Naturalmente prima di pensare al nuovo stadio Milan ed Inter dovranno affrontarsi nel “vecchio” San Siro. Un match al quale il Milan arriva con un vantaggio in termini di punti e classifica. Ma proprio su questo Pioli è stato chiaro: “Non conta nulla! E’ un derby e come ogni derby fa storia a se. Dovremmo giocare con attenzione, continuità e determinazione”.

Il tecnico del Milan è poi comunque tornato sulla classifica: “Noi e il Napoli stiamo facendo un campionato straordinario. Arriviamo bene a questo derby. Se abbiamo collezionato dieci vittorie e un pari in undici partite è perché lo abbiamo voluto. Gli avversari non ci hanno mai aperto la porta”.

LEGGI ANCHE >>> Ronaldo, il compagno lo ‘delude’ durante il derby col City

Infine un passaggio sugli avversari dell’Inter: “Sono una squadra solida e compatta, con qualità tecniche. Non a caso siamo i due attacchi migliori del campionato. Sono un bel gruppo, ma nonostante tutto non farei a cambio per nessun giocatore. Preferisco tenermi i miei!”