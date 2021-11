Juve-Fiorentina, proteste per il mancato rigore ai viola: che è successo

Tante polemiche al termine del primo tempo dell’anticipo di Serie A tra Juve e Fiorentina. Proteste per un rigore non concesso ai viola.

Il primo tempo del match tra Juve e Fiorentina ha visto davvero poche emozioni. Il club bianconero non ha creato occasioni con il reparto offensivo che ha faticato e la squadra guidata da Massimiliano Allegri che ha addirittura rischiato la beffa nella parte iniziale del primo tempo.

In occasione di una punizione del club gigliato ci sono state diverse proteste per un tocco di mano del brasiliano Danilo. L’ex Real Madrid l’ha toccata con la mano ma l’arbitro ha giudicato l’azione regolare scatenando cosi le proteste dei tifosi viola e diverse polemiche social.

Juve, proteste sui social per il rigore ‘mancato’

La decisione dell’arbitro di non concedere il rigore ha scatenato varie polemiche, seppur la decisione per regolamento appare giusta. Le proteste sono nate soprattutto a causa di altri episodi avvenuti nel corso di questa stagione, come quello di La Spezia.

Il match ha scatenato i social che, come spesso capita in queste occasioni, si è diviso tra i pro ed i contro la scelta dell’arbitro. Il match è terminato per 1 a 0 grazie alla rete di Cuadrado negli ultimi minuti.