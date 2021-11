Ribaltone Insigne: scelto il sostituto in caso di addio

Per l’attaccante napoletano esiste un tetto massimo, se non dovesse accettare il Napoli virerà completamente su Jeremie Boga del Sassuolo

Nel Napoli vi è grande euforia per il primo posto in classifica. L’ottimo avvio della squadra di Luciano Spalletti ha generato entusiasmo ma guai a esporsi troppo in una piazza scaramantica come quella partenopea. Nonostante il momento magico tuttavia vi è un aspetto che inquieta l’ambiente ed è la situazione di Lorenzo Insigne. Il calciatore napoletano si trova nel suo ultimo anno di contratto. Nei prossimi mesi, la questione entrerà nel vivo poiché da gennaio l’attaccante azzurro potrà firmare per qualsiasi altra società. Nell’edizione odierna, il ‘Corriere dello Sport’ ha fatto il punto sulla situazione del capitano, facendo anche un nome preciso in caso di separazione.

Napoli, priorità per il rinnovo di Insigne ma a certe condizioni, se non arriva partenopei all-in su Boga

Il quotidiano romano rimane piuttosto possibilista sul rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne. Questo si farà però soltanto se il calciatore accetterà le condizioni della società del presidente Aurelio De Laurentiis che passano per un orizzonte preciso: rinnovo per altri cinque anni e ingaggio vicino ai 5 milioni di euro considerando i bonus. Né bonus per la firma né acquisizione dei diritti di immagine per Insigne.

Il ‘Corriere dello Sport’ prosegue poi con quello che viene valutato come il piano B ad Insigne. Si tratta di Jeremie Boga. L’esterno del Sassuolo dal giorno del suo arrivo in Italia ha mostrato grandi doti, a volte limitate da qualche stop di troppo. Il francese ex Chelsea è più giovane e ha un ingaggio alla portata del Napoli.

Il prossimo incontro per il rinnovo di Insigne è al momento rinviato in quanto Vincenzo Pisacane negli States per ragioni di lavoro che sembrano prescindere dal capitano azzurro.