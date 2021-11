Milan-Inter, il derby si infiamma per l’ex: accoglienza tra i fischi

Si sta giocando il Derby tra Milan ed Inter. Molti fischi da parte dei tifosi rossoneri per Calhanoglu sia prima che durante la gara.

Da pochi minuti è iniziata la gara tra Milan ed Inter. I nerazzurri vogliono vincere per accorciare sul duo di vetta, considerando anche il pareggio per 1-1 del Napoli di Spalletti contro il Verona al Maradona. Se la squadra di Pioli dovesse vincere, resterebbe sola al comando prima della sosta.

Il Derby della Madonnina ha sempre regalato tante emozioni e tanti calciatori che hanno giocato in entrambe le squadra. Calhanoglu è l’ultimo della lista. Il centrocampista è diventato nerazzurro dopo che non ha raggiunto l’accordo con il Milan per il prolungamento contrattuale.

Milan-Inter, Calhanoglu fischiato dai tifosi rossoneri

La scelta di Calhanoglu di andare all’Inter, da paramentro zero, non ha certamente fatto piacere ai tifosi rossoneri. I sostenitori del Milan hanno fatto sentire tutto il loro disappunto nei confronti del turco con una bordata di fischi durante la lettura delle formazioni. I fischi sono continuati anche durante il match.

Il calciatore si è anche guadagnato il calcio di rigore concesso da Doveri per un fallo di Kessie. Calhanoglu ha chiesto a Lautaro di battere il penalty, che ha poi realizzato. Il giocatore turco ha anche esultato in maniera provocatoria dopo il gol. Esultanza, ovviamente, presa non benissimo dai tifosi del Milan.