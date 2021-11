Sta per iniziare Udinese-Sassuolo, match della dodicesima giornata di Serie A 2021/2022. Fischio di inizio alle ore 15:00.

Tutto pronto per il fischio di inizio di Udinese-Sassuolo, match della dodicesima giornata di Serie A 2021/2022. Alla Dacia Arena, la squadra di Luca Gotti ospita la formazione di Alessio Dionisi. Alle ore 15:00, i bianconeri daranno il via alla missione vittoria che, nelle ultime cinque partite, non è ancora arrivata. Solo quattro pareggi ed un sconfitta per la formazione bloccata a soli 11 punti al quattordicesimo posto in classifica. Gli emiliani, dopo le vittorie con Juventus e Venezia, hanno perso contro l’Empoli nell’ultimo turno.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Udinese-Sassuolo, le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; N. Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Stryger; Deulofeu, Beto. Allenatore: Gotti. A disposizione: Padelli, Carnelos, De Maio, Perez, Zeegelaar, Udogie, Jajalo, Arslan, Soppy, Samardzic, Forestieri, Success.

LEGGI ANCHE >>> “Non era il momento giusto”: la rivelazione di Mazzarri spiazza tutti

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, Magnanelli, Traore; Berardi, Defrel, Raspadori. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Satalino, Pegolo, Goldaniga, Ayhan, Kyriakopoulos, Peluso, Muldur, Harroui, Henrique, Boga, Oddei, Scamacca.