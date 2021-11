Venezia-Roma sta per iniziare. Fischio di inizio alle ore 12:30 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Arbitra il signor Aureliano di Bologna.

Tutto pronto per Venezia-Roma, lunch match della dodicesima giornata di Serie A 2021/2022. La sfida delle 12:30 si disputerà allo stadio Pier Luigi Penzo. Il Venezia di Paolo Zanetti ospita la Roma di José Mourinho, reduce dal pareggio interno allo stadio Olimpico contro il Bodo Glimt in Conference League. I padroni di casa ritrovano Ampadu dopo la squalifica, ma resta il ballottaggio Sboboda-Caldara. Lo Special One, invece, dovrà fare a meno di Vina, out un mese. Al suo posto ci sarà Calafiori.

Venezia-Roma, le probabili formazioni

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Ampadu; Aramu, Henry, Okereke. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Maenpaa, Modolo, Ebuehi, Svoboda, Molinaro, Heymans, Schnegg, Tessmann, Kiyine, Peretz, Sigurdsson, Forte.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Fuzato, Boer, Kumbulla, Villar, Diawara, Bove, Carles Perez, Mkhitaryan, Shomurodov, Borja Mayoral, Felix.