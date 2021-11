“Quando i rinnovi fanno male”: Inter, tifosi infuriati coi due big

Sui social i tifosi dell’Inter si stanno spendendo in tante critiche nei confronti dei nerazzurri in campo. Due, in particolare, nel mirino.

Il derby e le sue emozioni, e le sue criticità. Sempre durante una partita come quella che si sta giocando tra Milan ed Inter, i tifosi sono abituati a ricercare un colpevole, soprattutto quando il risultato non rispecchia le aspettative della vigilia. Al momento il risultato è fermo sull’1-1, ma entrambe le squadre giocano per tentare di portare a casa tre punti vitali per gli equilibri di classifica.

Nell’Inter, in particolare, i tifosi sono furiosi soprattutto per un secondo tempo dove è stato sprecato tanto, ed in particolare il rigore sbagliato da Lautaro Martinez. Tifosi nerazzurri delusi, soprattutto dopo aver visto sul piatto d’argento un’occasione ghiotta. Ed ora ecco che proprio l’argentino è finito nel mirino dei supporters nerazzurri. Lui, ma non solo.

Milan-Inter, i tifosi se la prendono con due nerazzurri

Lautaro e l’errore dal dischetto, misto ad una prestazione che in generale non ha convinto i tifosi nerazzurri. E cosi, come detto, sono tanti i tifosi su Twitter che stanno criticando una prova incolore del ‘Toro’, anche se non è il solo.

Tra Lautaro e Barella stasera non so chi sta giocando a far peggio…. — Marco F (@ferrarmarco) November 7, 2021

#Lautaro ha lunghi periodi di assenza dalla manovra e tantopiù dalla rete

Non si possono perdere punti per non fargli perdere fiducia#Inter #MilanInter — Massimo Viggiani (@ViggianiM) November 7, 2021

Barella, Brozovic e Lautaro sono disastrosi — campix – io non rubo il campionato (@r_campix) November 7, 2021

Anche per Nicolò Barella, infatti, stanno piovendo attraverso i social commenti negativi. E cosi già da diversi minuti i tifosi stavano chiamando le due sostituzioni. Per uno dei due, Barella, alla fine Inzaghi ha provveduto mettendo in campo Vidal, mentre l’attaccante è ancora in campo.

Critiche a non finire, e qualcuno mette al centro un comune denominatore: il rinnovo di contratto. Secondo diversi tifosi, infatti, le prestazioni negative dei due giocatori concilierebbero proprio con le firme sui prolungamenti di contratto, avvenute proprio negli scorsi giorni.