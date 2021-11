Siparietto Spalletti-Sarri in diretta: “Come essere al Luna Park”

Maurizio Sarri e Luciano Spalletti si sono incrociati durante le interviste post partita. Ne è nato un siparietto su un loro comune denominatore: il Napoli.

Sarri ride, Spalletti un po’ meno. La Lazio vince in maniera netta contro la Salernitana. Un 3-0 senza particolari storie, addolcito anche dal sorpasso in classifica ai danni dei cugini della Roma. Il Napoli invece viene frenato da Verona dopo un match controverso, tra pali e cartellini rossi.

I due tecnici si sono incrociati durante le consuete interviste post partita di Dazn, laddove alla domanda rivolta a Maurizio Sarri sul suo passato napoletano, ha fatto eco Luciano Spalletti.

“Napoli è un mondo a parte. Quello che ti fa provare Napoli penso che lo puoi provare in poche parti al mondo.” ha detto il Sarri alla domanda sul paragone tra la tifoseria del Napoli e quella della Lazio. Immediatamente Spalletti gli ha dato manforte: “Questa è una piazza che ti trasferisce amore e divertimento. Quando parli di calcio a Napoli è come essere al luna park, è tutto divertimento!”

Sarri sul rinnovo: “Siamo in fase embrionale”

Incalzato in precedenza sull’argomento rinnovo, Sarri ha molto diplomaticamente glissato: “E’ tutto ancora in fase embrionale, non ci ho ancora pensato. Non mi aspettavo certo una tifoseria del genere”.

Subito dopo la parola è passata a Spalletti, di umore leggermente diverso, visto il pari del suo Napoli. Il tecnico azzurro ha riassunto il mezzo passo falso così: “Dispiace in primis per i tifosi che oggi sono tornati. Nel secondo tempo ci siamo molto disuniti. Potevamo e dovevamo fare di più”.