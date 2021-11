Il Milan ci prova, l’Inter spreca: il derby non trova un vincitore

Un derby pieno di emozioni quello tra Milan e Inter. Alla fine le due squadre si dividono la posta in palio.

Tante emozioni del derby di Milano. Nel posticipo della 12esima giornata Inter e Milan danno vita ad un match molto tirato ed emozionante. Il risultato di 1-1 arriva al termine di una gara combattuta dove entrambe le squadre hanno cercato di portare a casa il risultato.

Match che inizia subito in quarta. Dopo 10′ di gioco un’ingenuità di Kessie mette in discesa per l’Inter la partita. Dopo un consulto al VAR dal dischetto di presenta Calhanoglu. L’ex, bersagliato dai fischi di San Siro, non perdona. Non solo: dopo il rigore segnato arriva anche l’esultanza polemica.

Il Milan però non accusa il colpo e immediatamente si riprende. I rossoneri crescono in intensità, costringendo l’Inter sulla difensiva. Al 17′ arriva il pari, punizione Milan e nella mischia de Vrij combina il pasticcio: autogol e 1-1.

Prima del duplice fischio è però ancora l’Inter ad avere una grandissima occasione. Doveri fischia nuovamente un penalty a favore dell’Inter. E’ Lautaro Martinez a presentarsi sul dischetto, stavolta però Tatarusanu non si fa battere e quindi si va all’intervallo sul punteggio di 1-1.

Emozioni anche nella ripresa, ma tra Milan e Inter è pari

Inizia la ripresa ed inizia anche la girandola di cambi. Sia Inzaghi che Pioli provano a vincerla inserendo forze fresche. Il match a livello di emozioni segue la falsa riga del primo tempo, anche se il finale è decisamente più di marca Milan.

I rossoneri ci mettono cuore, grinta e intensità. Vanno vicini al gol un paio di volte prendendo anche un palo con Saelemaekers e fallendo un incredibile tap-in con Kessie. I nerazzurri però reggono, portando a casa il pari.

Con questo risultato il Milan agguanta il Napoli in testa alla classifica. L’Inter invece resta a -7 dalla coppia di testa, ma vede avvicinarsi Atalanta e Lazio.

La classifica aggiornata

Napoli 32, Milan 32, Inter 25, Atalanta 22, Lazio 21, Roma 19, Fiorentina 18, Juventus 18, Bologna 18, Empoli 16, Hellas Verona 16, Udinese 14, Torino 14, Sassuolo 14 , Venezia 12, Spezia 11, Sampdoria 9, Genoa 9, Salernitana 7, Cagliari 6.