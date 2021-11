Calhanoglu, altro che pace: brutto gesto dopo il gol al Milan

Tra i giocatori più attesi di questo Milan-Inter, Hakan Calhanoglu ha subito segnato il gol dell’ex. E non ha perso occasione per provocare gli ex tifosi.

Il derby di Milano si è sbloccato dopo nemmeno un quarto d’ora di gioco. A siglare il momentaneo vantaggio dell’Inter sul Milan ci ha pensato Hakan Calhanoglu con il classico gol dell’ex.

Il trequartista turco si è preso in carico il calcio di rigore provocato da un intervento scomposto di Kessie al 10′. Calhanoglu con estrema freddezza ha portato in vantaggio i suoi. Quello che è successo dopo è però stata un’autentica provocazione ai danni dei suoi ex tifosi.

Durante il riscaldamento Calhanoglu è stato bersagliato dai fischi dei tifosi del Milan che ancora non hanno digerito il suo passaggio ai cugini. La rete è stata il momento perfetto per vendicarsi: una corsa verso la Curva Sud con le mani sulle orecchie.

La reazione della panchina del Milan: Florenzi furioso

Naturalmente ciò non è andato giù agli ex compagni del Milan che hanno visto il gesto come una palese provocazione gratuita e soprattutto come una mancanza di rispetto verso i propri tifosi e anche verso la maglia indossata fino allo scorso anno.

Accanto ai fischi e agli insulti piovuti da San Siro c’è stata anche una piccata reazione dei calciatori rossoneri in panchina. Uno su tutti: Florenzi. Anche se i due non hanno condiviso lo spogliatoio, l’ex calciatore della Roma è stato quello più stizzito dal comportamento di Calhanoglu, invitandolo, con ampi gesti, a smettere e a tornare a centrocampo.