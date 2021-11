La serie su Maradona ha un nuovo “nemico” in Serie A

La Lazio ha diramato un comunicato, dove si è scagliata contro la sereie Amazon Prime su Diego Armando Maradona.

Il Napoli sta giocando contro il Verona e sta indossando una maglia speciale per omaggiare Maradona. In settimana in molti hanno ricordato il fuoriclasse argentino, visto che il 30 ottobre è stato il giorno del suo compleanno. Proprio in occasione di quella data, Amazon Prime ha lanciato la serie dedicata al ‘Pibe de Oro’.

Non solo il Napoli è in campo, ma anche la Lazio che sta giocando contro la Salernitana all’Olimpico. Proprio il club biancoceleste, tramite un comunicato ufficiale, ha diramato un duro comunicato su alcune frasi pronunciate nel corso di alcune puntate della serie “Maradona”:

Comunicato della Lazio contro la serie ‘Maradona’: “Non rispettata la nostra tifoseria”

“Lasciamo al pubblico il giudizio sulla qualità della serie ‘Maradona ‘ di Amazon Prime, ma possiamo definire ridicoli i pochi secondi che abbiamo visto. In questi frammenti si attribuiscono in modo arbitrario ed inverosimile delle parole al campione argentino che mai avrebbe pronunciato: “Questi fascisti ci vogliono umiliare”.

La nota della società capitolina continua: “La Lazio in quegli non aveva le possibilità di allestire una squadra competitiva per lo Scudetto. Il richiamo al fascismo è molto più odioso perché evocato con un intento molto diffamatorio. Sono stati offesi sia i tifosi che la società, allontanandosi dalla realtà e dal pensiero di Maradona, che è stato più volte a Formello dove ha cantato anche il nostro inno”.

Il comunicato della Lazio si conclude così: “Chiederemo ad Amazon Prime di eliminare questa scena così inverosimile quanto penosa, che manca di rispetto sia verso i tifosi biancocelesti che la memoria di un grande Campione”.