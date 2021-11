Napoli-Verona, finale rovente: doppio rosso in 5′ minuti

Finale decisamente acceso, quello che si è giocato al Maradona tra Napoli e Verona. Due espulsioni e squadra in nove uomini.

Un finale rovente, di quelli che ovviamente faranno discutere. Tra Napoli e Verona non si va oltre l’1-1, con gli azzurri che fino alla fine hanno provato ad infilare la porta difesa da Montipò. Una partita che la squadra di Luciano Spalletti ha dovuto tenere in piedi nonostante le difficoltà nate da una squadra ben messa in campo come quella di Tudor.

Ed allora un pareggio, il secondo in campionati, per gli azzurri che non sono andati oltre. Un risultato che non può fare contenti i tifosi azzurri, ma che soprattutto da modo al Milan di Pioli di potersi fare avanti stasera per conquistare un primo posto solitario in classifica.

Un finale, quella tra Napoli e Verona, decisamente rovente che ha anche portato a due decisioni importanti a distanza di pochi minuti l’una dall’altra.

Napoli-Verona, due espulsioni nel finale

E cosi il Napoli ha avuto anche l’opportunità, proprio a ridosso del triplice fischio, di provare a vincere la partita con doppia superiorità numerica. La squadra azzurra, infatti, si è ritrovata con due uomini in più dopo le espulsioni prima di Bessa e poi di Kalinic.

Entrambi buttati fuori dall’arbitro per un doppio giallo. Il primo per un fallo sulla caviglia di Elmas, in secondo per una gomitata ai danni di Mario Rui. Tegola pesante per Igor Tudor, che dovrà rinunciare ad entrambe per la sfida che si giocherà dopo la sosta contro l’Empoli.