Serie A, adesso è ufficiale: dopo l’esonero, ecco il nuovo allenatore

Nuovo cambio in panchina in Serie A. Il Genoa ha annunciato l’arrivo in panchina dell’ex attaccante del Milan Andriy Shevchenko.

In questi primi mesi di campionato vi sono stati diversi cambi in panchina. Poche ore fa è arrivato l’ennesimo esonero in Serie A con il Genoa che ha ‘cacciato’ Davide Ballardini ed ha annunciato l’allenatore ucraino Andriy Shevchenko.

Il tecnico è reduce dai Quarti di finale con l’Ucraina e torna in Italia dopo la straordinaria avventura da calciatore ai tempi del Milan. In rossonero l’ex attaccante ha vinto il Pallone d’Oro e torna in Italia per cercare nuove fortune.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, l’annuncio ufficiale del Genoa

Il Genoa è reduce dal cambio di proprietà con gli americani che hanno acquistato la società dallo storico presidente Enrico Preziosi. Ecco il comunicato del club ligure, arrivato pochi minuti fa:

LEGGI ANCHE >>> Roma, polemiche e crisi per Mourinho: giallorossi ko a Venezia

“Il Genoa CFC annuncia che Andriy Shevchenko ha raggiunto un accordo con 777 Partners e guiderà il Grifone fino al 30 giugno 2024. Shevchenko da calciatore ha vinto, tra le altre cose, il Pallone d’Oro nel 2004 e la Champions League nel 2003. Nella sua carriera da allenatore ha guidato la Nazionale Ucraina dal luglio 2016 fino allo storico piazzamento nelle prime otto squadre d’Europa a Euro2020. Il Genoa CFC e 777 Partners accolgono calorosamente mister Shevchenko e gli augurano un lavoro fruttuoso alla guida del club più antico d’Italia”.