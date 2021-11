Premier League, vince ma viene esonerato: la decisione ‘inconcepibile’

Il Norwich ha deciso di sollevare dal suo incarico Farke dopo la vittoria contro il Brentford, il ds sicuro: “Momento giusto per cambiare”

La prima vittoria dopo dieci partite con due soli pareggi e otto sconfitte evidentemente non è sembrata sufficiente ai dirigenti del Norwich che, approfittando della sosta, hanno esonerato il tecnico Daniel Farke. Destino crudele quello dell’allenatore che poche ore prima della notizia comunicata dalla società ‘Canaries’ aveva appena raggiunto il successo esterno sul campo del Brentford per 2-1. La sua gioia è durata appena due ore e mezza.

Norwich, Farke batte il Brentford ma non basta: il ds: “Momento giusto per cambiare”

Le reti di Normann e di Pukki hanno consentito al Norwich di espugnare il terreno di gioco del Brentford, a segno poi con Henry ma incapaci di completare la rimonta. Si è trattata però di una magra soddisfazione per Farke raggiungo poco dopo dalla notizia del suo esonero che ha sorpreso tanti. La vittoria…gli è costata il posto.

“Non è stata una decisione semplice. So quanta determinazione avessero Daniel e il suo staff, ma riteniamo che questo sia il momento giusto”, ha poi spiegato il direttore sportivo del club Stuart Webber. A rendere il momento proficuo sicuramente la sosta che darà al nuovo allenatore la possibilità di iniziare a lavorare nel tentativo di risolvere le difficoltà evidenziate nella prima parte di campionato.

In classifica, il Norwich ha raggiunto il Newcastle ma rimane in ultima posizione con appena cinque punti. I ‘Canaries’ sono distanti cinque lunghezze dalla zona salvezza. Il quartultimo posto è occupato da Leeds, Watford e Aston Villa. Le prime due però scenderanno in campo oggi contro Leicester e Arsenal.

I numeri del Norwich sono drammatici: peggiore attacco (soltanto 5 gol realizzati) e peggior difesa (26 reti subite).