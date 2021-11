“Devo proteggermi”: Mourinho stupisce tutti dopo Venezia-Roma

Il tecnico della Roma Josè Mourinho attacca ancora in conferenza dopo la clamorosa sconfitta contro il Venezia di Zanetti.

Dopo il pari casalingo contro il Bodo Glimt continua il momento difficile della Roma di Josè Mourinho. Il club giallorosso ha perso in un match a tratti rocambolesco ed il tecnico portoghese ha recriminato ancora una volta nel post partita partendo in primo luogo dall’arbitraggio:

“Il match ha vissuto vari momenti, ma devo proteggere me stesso e non dire niente. L’arbitraggio? C’erano diversi falli tattici e giocatori avversari che andavano ammoniti, noi abbiamo sprecato in più occasioni la chance del 3 a 1 e poi c’è stato quel che è successo… Non voglio dire niente più, preferisco solo dire che è stato un momento importante del match”.

Roma, non solo gli arbitri. Mourinho torna sul problema della rosa

Nel corso della conferenza Mourinho è tornato nuovamente sul problema riguardante la propria rosa, una situazione che lo ha visto rilasciare diverse dichiarazioni nel corso della stagione. Il portoghese ha continuato:

“Non significa che siamo da quarto posto se vogliamo arrivare quarti, non ho mai detto che eravamo da quarto posto però continuerò a dire che il quarto posto è il nostro obiettivo. Per qualche ragione, siamo sesti/settimi e lo sforzo della società questa estate è stato un mercato più reattivo, non penso che questa rosa sia meglio dell’anno scorso, abbiamo perso giocatori di esperienza. I due terzini in panchina erano Reynolds e Tripi, uno è della Primavera e l’altro ha fatto 2-3 partite in Serie A”.