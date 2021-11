Clamoroso in Serie A, l’espulsione è da record: va fuori in tre minuti

Clamoroso in Serie A: alla Dacia Arena di Udine, il rosso estratto dall’arbitro Federico Dionisi è quasi da record

Continua a vincere e a convincere, l’Udinese di Luca Gotti, che alla Dacia Arena ha superato il Sassuolo di Alessio Dionisi. I bianconeri sono stati caparbi e bravi nel contro-rimontare il momentaneo sorpasso dei neroverdi, grazie alle reti di Deulofeu, Molina e Beto.

Tre punti che rilanciano in pieno la classifica dei friulani, piccola delusione di questo avvio di campionato e, adesso, di nuovo vincitori, spezzando un digiuno di successi che durava da oltre cinque turni di campionato. Eppure, per l’Udinese, sono stato tutt’altro che semplici i minuti finali della sfida contro il Sassuolo: il rosso di Makengo ha rischiato di complicare i piani di Gotti.

Serie A, clamoroso Makengo: espulso in soli tre minuti

Autore di una vera e propria sciocchezza, il centrocampista friulano era subentrato al 16′ per l’infortunio di Arslan, giocando una partita solida ed efficace. Nei minuti finali, però, Makengo ha rimediato due gialli nel giro di pochi attimi: prima all’86’ poi al 89′, lasciando in dieci i suoi compagni per gli ultimi istanti di Udinese-Sassuolo.

Fortunatamente per lui e per Gotti, i friulani hanno tenuto botta agli attacchi finale degli emiliani, portando a casa tre punti che possono significare molto per la classifica dei bianconeri. Soprattutto in un turno dove hanno frenato Sampdoria e Cagliari.