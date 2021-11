Bene l’Udinese, il Bologna abbatte la Sampdoria: adesso D’Aversa trema

Da pochi minuti sono terminate le gare delle ore 15.00, che hanno visto le vittorie di Bologna ed Udinese sulla Sampdoria e sul Sassuolo.

La prima occasione è per la Sampdoria con il colpo di testa, su azione da calcio d’angolo, di Ekdal: Skorupski devia in corner. Al 14′ i doriani colpiscono il palo con la conclusione di Askildsen. Dopo sei minuti, Arnautovic si trova tutto solo davanti ad Audero, che è bravo a respingere il tentativo dell’austriaco.

Il Bologna batte la Sampdoria grazie a Svanberg ed Arnautovic

Il portiere del Bologna è ancora bravo a parare il tiro di Gabbiadini al 24′. Skorupski si fa trovare pronto anche sulla conclusione di Candreva. L’ultima occasione del primo tempo è degli ospiti, dove prima Soriano e poi Hickey trovano la respinta dei difensori blucerchiati sui loro tentativi.

Inizia il secondo tempo e la squadra di Mihajlovic passa in vantaggio grazie alle rete di Svanberg. Al 63′ Barrow ci prova: Audero devia in angolo. Trascorrono quattro minuti e Augello va vicino al pareggio con un diagonale che termina fuori. Al 77′ c’è il pareggio della Sampdoria con la rete di Thorsby.

Neanche il tempo di festeggiare che il Bologna realizza il secondo gol con Arnautovic. All’89′ gli emiliani sfiorano il terzo gol con Skov Olsen, ma Audero dice no con una gran parata. La gara si conclude con l’occasione di Sansone che sfiora il quarto gol emiliano.

L‘Udinese ha sconfitto il Sassuolo per 3-2 nel’altro match delle 15.00. Berardi e Frattesi avevano ribaltato il gol iniziale di Deulofeu, ma i bianconeri hanno vinto la sfida grazie all’autogol di Frattesi e alla rete segnata da Beto. Negli ultimi minuti della sfida la squadra di Gotti ha giocato in dieci per l’espulsione di Makengo per doppia ammonizione.

La classifica aggiornata

Napoli 31*, Milan 31*, Inter 24*, Atalanta 22, Roma 19, Lazio 18*, Fiorentina 18, Juventus 18, Bologna 18, Empoli 16, Hellas Verona 15*, Udinese 14, Torino 14, Sassuolo 14 , Venezia 12, Spezia 11, Sampdoria 9, Genoa 9, Salernitana 7*, Cagliari 6.

*una partita in meno