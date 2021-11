Giroud sfida Ibra e il ritorno di Rebic: i titolari di Pioli

L’attacco del Milan potrebbe cambiare radicalmente in base alle nuove gerarchie di Pioli. Il tecnico rossonero potrebbe aprire concretamente al ballottaggio Ibra-Giroud

Quali saranno le nuove mosse di Pioli per quel che riguarda l’attacco rossonero? Il tecnico potrebbe valutare la scelta del centravanti titolare domenica dopo domenica. Non è escluso che Ibrahimovic possa ritrovarsi di fronte a un duello con Giroud, e attenzione anche al totale recupero di Rebic, apparso in ottima forma nel derby contro l’Inter.

Ibrahimovic, per ora, resta la prima scelta di Pioli, ma qualora l’attaccante svedese dovesse faticare a livello fisico e dinamico, il tecnico rossonero valuterà attentamente il da farsi giornata dopo giornata. Ottimo anche l’impatto di Giroud in Serie A, aspetto che starebbe convincendo Pioli a valutare l’utilizzo del francese con maggiore costanza.

Pioli cambia l’attacco del Milan: Rebic pronto a scalare le gerarchie

Non solo Ibrahimovice e Giroud, massima attenzione anche all’ottimo stato di forma di Rebic, reduce da un lungo infortunio, ma pronto a convincere Pioli a puntare su di lui in maniera totale e imminente. L’attaccante croato potrebbe giocarsi un posto da titolare anche con Leao nel ruolo di esterno sinistro.

Valutazioni e possibili nuovi scenari già dopo la sosta per le Nazionali. Difficilmente Pioli schiererà Ibra al fianco di Giroud contemporaneamente, aspetto che potrebbe aprire concretamente al ballottaggio costante tra i due centravanti.