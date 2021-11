“Distorsione al gomito”: Donnarumma-Navas, cambia tutto

Cambia tutto per Gigio Donnarumma? La notizia arriva proprio a ridosso della sosta per le nazionali, e riguarda Keylor Navas.

Novità importante in casa Paris Saint Germain, anche se questa arriva da lontano. I campionato sono fermi per la sosta delle nazionali, che arriva in un momento molto particolare della stagione. Chi è in difficoltà ne approfitterà per rimettere insieme i pezzi, ma allo stesso tempo il carico di lavoro resta molto alto per i calciatori chiamati ad andare in giro per il mondo rispondendo al richiamo della patria.

Anche per l’Italia è tempo di impegno importanti, in vista del prossimo Mondiale che si giocherà in Qatar nell’inverno del 2022. Gigio Donnarumma ritrova quella maglia che gli ha regalato grandi gioie questa estate, lasciando temporaneamente quell’amara Parigi che al momento non è riuscita ancora ad esaltarne tutte le doti. Arrivano, però, novità importanti per l’ex portiere del Milan.

Donnarumma, novità importante: infortunio per Keylor Navas

Il dualismo che Keylor Navas, che dura praticamente dall’inizio della stagione, non ha dato modo a Gigio di esprimersi ai massimi livelli. Manca, soprattutto, quella continuità necessaria per conquistare il pubblico e dimostrare di valere una maglia da titolare. Arrivano, però, delle novità importanti riguardo il suo “nemico interno”.

Per Keylor Navas, infatti, ha riportato un infortunio che gli impedirà di giocare gli impegni del suo Costa Rica contro Canada ed Honduras, match validi per le qualificazioni ai mondiali. L’ex Real Madrid sarà sostituito da Kevin Briceño.

Una notizia che, ovviamente, riguarda anche Donnarumma. Da capire la reale entità dell’infortunio (distorsione al gomito destro, dalle prime ricostruzioni) del portiere costaricano che, dovesse rivelarsi ancora più serio del previsto, potrebbe aprire le porte per Gigio verso una titolarità più marcata e continuativa nel tempo. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.