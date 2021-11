Inter, triplo ko e allarme per Inzaghi: preoccupa la situazione infortuni

Preoccupa la situazione infortunati in casa Inter. Barella, Dzeko e Bastoni hanno abbandonato il campo durante la sfida contro il Milan. Triplo allarme per Inzaghi, il quale sarà costretto a correre ai ripari

Simone Inzaghi potrebbe fare a meno di Barella, Dzeko e Bastoni in vista delle prossime settimane. Punto interrogativo sulle condizioni dei nerazzurri in attese di ulteriori sviluppi ed esito degli esami. Barella potrebbe stare fuori per alcuni giorni, ma il giocatore potrebbe rispondere addirittura presente in vista degli impegni con la Nazionale.

Stesso discorso per Dzeko e Bastoni, i quali potrebbe tornare subito in campo dopo i leggeri problemi muscolari accusati durante il derby. Nessuna particolare preoccupazione per Inzaghi, il quale sarebbe pronto a correre subito ai ripari in vista della prossima sfida di campionato contro il Napoli.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Infortunati Inter, la situazione dall’infermeria dopo il derby contro il Milan

Nessuna particolare preoccupazione per il tecnico nerazzurro, anche perchè la sensazione è che gli attuali infortunati siano recuperabili per la super sfida del 13° turno contro il Napoli. In caso contrario, Inzaghi potrà affidarsi a diverse soluzioni alternative, partendo da Correa al posto di Dzeko, e da Vidal al posto di Barella.

LEGGI ANCHE >>> Italia, la situazione si complica: Mancini costretto a due cambi

I tempi di recupero dei tre infortunati verrà svelato nelle prossime ore o giorni, ma salvo clamorosi colpi di scena, tutti e tre saranno a completa disposizione. Da valutare anche un leggero fastidio muscolare per Darmian, recuperabile nel giro di pochi giorni.