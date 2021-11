Italia, Mancini tira un sospiro di sollievo: annuncio in conferenza

L’Italia si prepara ad affrontare la Svizzerà: probabile l’impiego di Barella, che ieri durante il derby era uscito prima dal campo.

Non siamo ai livelli della doppia sfida con la Svezia, che costò la mancata qualificazione ai Mondiali del 2018, ma in ogni caso in casa Italia regna la massima concentrazione in vista della sfida che vedrà gli azzurri affrontare la Svizzera con in palio il primo posto del girone. Quello, che in termini pratici, dà diritto alla qualificazione immediata alla prossima edizione della kermesse in programma in Qatar nel 2022.

Italia, non preoccupano le condizioni di Barella

Una sfida da non fallire per la squadra, che per l’occasione dover poter contare su Nicolò Barella. Il centrocampista, nel corso del derby, aveva accusato un problema al flessore della coscia destra che lo aveva costretto a lasciare prima del dovuto il campo. Le sue condizioni, analizzate oggi dallo staff medico della Nazionale, in ogni caso non sembrano preoccupanti. “Lo valutiamo – ha detto Mancini nel corso della conferenza odierna – ma non sembra sia nulla di preoccupante”.

Confermate, invece, le assenze di Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini a causa di alcuni problemi fisici. “Non stanno bene, oggi tornano a casa. Gli altri dovrebbero essere apposto. La gara sarà importante, ma noi dobbiamo restare tranquilli. Sppiamo quello che valiamo e quello che siamo. Credo che faremo una grande partita”.